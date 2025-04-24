Республиканцы хотят увеличить расходы Пентагона на $150 млрд

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США будут добиваться увеличения расходов Пентагона на $150 млрд.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По его информации, республиканцы в Палате представителей откажутся от более скромных планов финансирования обороны и будут добиваться увеличения расходов Пентагона на $150 млрд в рамках своего партийного законопроекта.

Комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил обсудит свою часть пакета мер, предложенного республиканцами, на следующей неделе, пишет Politico. Однако, как подчеркивает издание, пока члены Республиканской партии не представили законопроект об обороне ни в одной из палат.

Источник: ТАСС