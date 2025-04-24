Трамп: Следующие несколько дней будут очень важны для переговоров по Украине

Следующие несколько дней будут очень важны для переговоров по урегулированию в Украине.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы хотим закончить эту войну. Мы хотим закончить ее быстро. И я думаю, что мы добились большого прогресса. И мы посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней, которые будут очень важными. Прямо сейчас проходят встречи", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в ходе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Овальном кабинете Белого дома.

Он также выразил уверенность в возможности скорой выработки мирной договоренности, которую примут как Москва, так и Киев. "Я верю, что они (РФ и Украина - прим. ТАСС) примут это предложение, и я думаю, что мы скоро с этим закончим", - сказал американский лидер.