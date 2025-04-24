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Токаев: в Казахстане никто не имеет права навязывать, на каком языке говорить

First News Media12:31 - Сегодня
Токаев: в Казахстане никто не имеет права навязывать, на каком языке говорить

Никто не имеет права навязывать жителям Казахстана, на каком языке им говорить, провокации на эту тему совершаются в том числе из-за рубежа.

Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону. Говоря о провокаторах, имею в виду не только, так сказать, доморощенных, но и тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу, на деньги иностранных организаций», - сказал он. Текст выступления опубликован пресс-службой главы государства.

Глава государства также указал, что и ранее напоминал о необходимости сохранения согласия в стране. «Хочу еще раз предупредить: те, кто работают на разъединение и раскол общества, будут отвечать по всей строгости закона, понесут неотвратимое наказание. А те граждане, которые работают на единство и согласие, всегда будут в особом почете», - сказал он.

Также Токаев подчеркнул, что в Казахстане никогда не было дискриминации людей по этническому, языковому или религиозному признаку, а всем гражданам предоставлены равные возможности. «Государство обеспечивает справедливость и равенство возможностей для всех граждан, независимо от их этнической принадлежности, религиозных взглядов или социального статуса. Это главный принцип нашей политики. Мы избегаем поспешных популистских решений и всегда ориентируемся на реальную ситуацию, проводим взвешенную политику. В первую очередь это касается утверждения статуса государственного языка как языка межэтнического общения», - сказал он.

Также президент отметил, что сейчас 80% выпускников школ сдают тестирование на государственном языке, которым является казахский, а более 70% первоклассников в этом году начнут на нем обучение.

Согласно конституции республики, в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Государство, как следует из основного закона страны, заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана. Также русский язык широко распространен в быту, ряд учебных заведений ведет на нем образовательный процесс, на русском дублируются указатели, выходят СМИ.

Источник: ТАСС

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