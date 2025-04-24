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Всемирно известные путешественники прибыли в Физули - ФОТО

First News Media12:59 - Сегодня
Всемирно известные путешественники прибыли в Физули - ФОТО

Сегодня начинается очередной визит в Карабах большой делегации всемирно известных путешественников. Сначала они прибыли в город Физули.

В поездке, инициированной клубом путешественников NomadMania, принимают участие международные путешественники из 30 стран мира - США, Великобритании, Бельгии, Германии, Швейцарии, Польши, Нидерландов, Франции, Бразилии, Марокко, Дании, Чили, Португалии, Сьерра-Леоне, Руанды, Сирии, Индии, Сербии, Греции, Албании, Турции, Словакии, Сингапура, Италии, Испании, Ирана, Камеруна, Китая, Австралии и Новой Зеландии.

Путешественники ознакомились с Физулинским международным аэропортом. Аэропорт, открытие которого состоялось в 2021 году с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, был построен в рекордно короткие сроки. Сегодня Физулинский международный аэропорт - это не только транспортный узел, но и символ доступности и развития Карабахского региона. Этот аэропорт является воротами на Дороге Победы и ключом к основным транспортным узлам, ведущим в город Шуша.

Успешная посадка таких воздушных судов, как Gulfstream V, Falcon 7X, Airbus 319, 320, Embraer 190, широкофюзеляжные Ил-96, Airbus 330, 340 и Boeing 787 в Физулинском аэропорту еще раз подтвердило его способность принимать различные типы самолетов, современный технологический уровень и соответствие международным стандартам.

Аэропорт оснащен взлетно-посадочной полосой протяженностью 3000 метров и шириной 60 метров, обеспечивающей безопасное и комфортное приземление и взлет различных типов воздушных судов. Оборудованная автоматизированными системами вышка Управления воздушным движением обеспечивает управление полетами в соответствии со стандартами ICAO и IATA. Кроме того, терминал, оснащенный современной инфраструктурой, позволяет отправлять не менее 200 пассажиров в час.

Сегодня воздушные ворота Карабаха – Физулинский международный аэропорт становится транспортно-логистическим центром, играющим важную роль в экономической, политической и культурной жизни региона.

Путешественники также стали свидетелями строительно-восстановительных работ, проводимых нашим государством в освобожденном Физули. Гостям была предоставлена подробная информация о проделанной работе.

Делегация пробудет в Карабахе и Восточном Зангезуре в течение трех дней, наблюдая за проводимыми масштабными восстановительными и строительными работами, работами по разминированию, а также зверствами и разрушениями, совершенными Арменией во время оккупации.

Эта поездка играет исключительную роль в продвижении освобожденных территорий в рамках «черного туризма».

Следует отметить, что за 5 лет после Отечественной войны Карабах и Восточный Зангезур 12 раз посетили представительные делегации крупнейших мировых международных туристических сетей - ETIC, MTP, TCC, NomadMania и большинства членов этих клубов, таких как Turkish Travelers' Club, Club-100 (Швеция), Piki Reels (Великобритания), Vagaclub (Норвегия). Эта поездка является продолжением процесса и 13-м групповым визитом иностранных путешественников в освобожденные районы.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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