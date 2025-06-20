Дипломаты, аккредитованные в Азербайджане, начали визит в Восточный Зангезур и Карабах с Лачына - ФОТО

Представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, 20 июня начали ознакомительный визит в Восточный Зангезур и Карабах. Первая остановка делегации — Лачынский район.

Как передает региональный корреспондент AZƏRTAC, дипломаты были встречены в Международном аэропорту Лачына, где им представили информацию об инфраструктуре и возможностях воздушной гавани.

Программа визита в Лачын включает посещение ряда ключевых объектов — Лачынского рекреационного комплекса, киностудии «Hoçazfilm», художественной галереи «Yurd», центра «Lacinema», прибрежной зоны реки Хакари, смотровой площадки «Seyrəngah» и центра декоративно-прикладного искусства «Gilabi Ceramics».

Визит проходит с целью ознакомления с процессами восстановления и развития освобожденных территорий Азербайджана.