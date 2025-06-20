Австралия закрывает посольство в Тегеране, консульская помощь — из Баку

Власти Австралии приостановили работу посольства в Тегеране и эвакуируют дипломатов в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Иране.

«Правительство Австралии распорядилось об отъезде всех австралийских должностных лиц и членов их семей… Посол Австралии в Иране останется в регионе для координации действий правительства в условиях данного кризиса», - говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении его главы Пенни Вонг.

Как сообщается, МИД направляет консульских сотрудников в Азербайджан для оказания помощи австралийцам, покидающим Иран. В заявлении всем австралийцам, имеющим возможность безопасно покинуть Иран, рекомендуется сделать это незамедлительно.

Источник: РИА Новости