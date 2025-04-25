Каллас: ЕС продолжит поддержку Азербайджану в разминировании

Европейский Союз оказывает поддержку Азербайджану в области разминирования, и эта поддержка будет продолжаться.

Об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Она также рассказала о своей встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, подчеркнув, что были обсуждены вопросы расширения связей в новых областях сотрудничества.