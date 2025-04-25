Байрамов проинформировал Каллас о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал Верховного представителя Европейского Союза по внешней политике и безопасности, вице-президента Европейской Комиссии Каю Каллас о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, они обсудили этот вопрос на совместной пресс-конференции, которая прошла в Министерстве иностранных дел Азербайджана в рамках визита Каллас в Баку.

Джейхун Байрамов отметил, что был предоставлен подробный отчет о согласовании текста мирного соглашения и о том, что Азербайджан ожидает от Армении на следующем этапе.

«Необходимо внести изменения в Конституцию Армении и предпринять шаги по ликвидации устаревших институтов, таких как Минская группа ОБСЕ», — добавил он.