Reuters: США де-факто признают контроль РФ над Запорожьем, Донецком, Луганском и Херсоном

США выразили намерение де-факто признать российский контроль над территорией Запорожья, Донецком, Луганском и Херсоном в рамках урегулирования конфликта в Украине.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект, представленный спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Париже 17 апреля.

Согласно документу, США также указали, что готовы де-юре признать юрисдикцию России над Крымом. При этом в проекте соглашения отмечается, что под контроль Украины должна вернуться территория Харьковской области, Запорожская АЭС, а также Киев получит возможность прохода по реке Днепр.

Источник: ТАСС