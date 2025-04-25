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Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане наблюдаются серьезные нарушения в сфере оказания медицинских услуг

First News Media14:37 - Сегодня
Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане наблюдаются серьезные нарушения в сфере оказания медицинских услуг

В Азербайджане наблюдаются серьезные нарушения в сфере оказания медицинских услуг по ряду специальностей, особенно в сфере пластической хирургии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирсланов.

По его словам, даже при наличии современных условий и оборудования в медицинских учреждениях нельзя говорить о высоком уровне медуслуг без квалифицированных специалистов: «Деятельность лиц, не являющихся специалистами в области пластической хирургии, и даже не имеющих медицинского диплома, вызвала обоснованное недовольство людей. Потому что в результате непрофессиональной работы возникают осложнения и даже летальные исходы. В результате проведения мониторинга в этой сфере были оперативно приняты превентивные меры, и только специалистам было разрешено заниматься этой деятельностью. Таким образом, пластической хирургией смогут заниматься только специалисты. Все, кто не имеет на это разрешения, будут отстранены от деятельности».

Отметим, что согласно списку, опубликованному Специальной инспекционной комиссией, созданной при Министерстве здравоохранения, к практической деятельности по специальности «пластическая хирургия» допущены 42 врача-специалиста.

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