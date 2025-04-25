МИД: Армения и Франция должны привлечь к ответственности тех, кто сжег флаг Азербайджана

Официальный Баку решительно осудил сожжение азербайджанского флага 23 апреля в ходе «факельного марша» в Иреване, столице Армении, а также 24 апреля во время встречи армянской общины в Париже, столице Франции.

Как сообщает 1news.az, Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по этому поводу.

В заявлении отмечается, что правительства Армении и Франции должны были своевременно предотвратить такие кампании, являющиеся выражением этнической ненависти, и принять соответствующие меры безопасности:

«Правительства Армении и Франции должны привлечь к ответственности тех, кто совершил эти действия. Акты, являющиеся явным проявлением реваншистских и этнических настроений как в Армении, так и за ее пределами, должны быть осуждены на международном уровне и предотвращены».