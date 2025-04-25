Аваз Зейналлы освобожден из тюрьмы

Руководитель интернет-канала «Xural» Аваз Зейналлы, который был приговорен к 9 годам лишения свободы, освобожден от наказания в связи с состоянием здоровья.

Как сообщает Report, на заседании Низаминского районного суда под председательством судьи Нигяр Гадирли было вынесено соответствующее решение.

Согласно решению, ходатайство Аваза Зейналлы и его адвоката было удовлетворено, и он был освобожден от наказания из-за болезни. Напомним, что несколько месяцев назад у Аваза Зейналлы был диагностирован рак.

Зейналлы не присутствовал на процессе, а подключился к суду онлайн из тюрьмы.

Аваз Зейналлы был арестован по обвинению в получении взятки в размере 20 тысяч манатов от семьи находящегося под арестом экс-главы компании «Baku Steel Company» Расима Мамедова.

Ему предъявлено обвинение по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.