В Турции задержали более 200 подозреваемых в причастности к ИГ

Турецкие силовики задержали 210 подозреваемых в причастности к террористической группировке «Исламское государство».

Об этом заявил в пятницу министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«В 49 провинциях за последние две недели в результате операции против ИГ задержаны 210 подозреваемых в членстве в террористической группировке», - написал министр в соцсети X.

Операцию провели в Стамбуле, Анталье и других провинциях. Задержанные подозреваются в членстве в ИГ и оказании финансовой помощи боевикам.