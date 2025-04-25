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Мэр в Калифорнии предложил «очистить» город от бездомных, бесплатно раздавая им фентанил

First News Media11:54 - Сегодня
Мэр в Калифорнии предложил «очистить» город от бездомных, бесплатно раздавая им фентанил

Мэр города Ланкастер в Южной Калифорнии Рекс Пэррис предложил избавиться от бездомных, раздав им неограниченное количество наркотика фентанил.

Об этом сообщает New York Post.

Свое предложение Пэррис высказал на заседании городского совета, когда одна из местных жительниц раскритиковала идею мэра изолировать бездомных на заброшенном поле для гольфа.

Пэррис прервал женщину словами: «Я хочу дать им бесплатный фентанил. Я серьезно. Я хочу дать им весь фентанил, который они захотят». В ответ жительница назвала предложение мэра жестоким.

Фентанил ― синтетический опиоид, который очень быстро вызывает зависимость и может быть смертелен даже в небольших дозах.

Позже в комментарии телеканалу Fox LA чиновник сказал, что не испытывает никаких сожалений по поводу своей идеи. По словам Пэрриса, его предложение касается только преступников, которые составляют 40–45% бездомных.

Он также призвал к «чистке» на федеральном уровне: «Честно говоря, я бы хотел, чтобы президент устроил нам чистку. Потому что нам действительно нужно избавиться от этих людей. <…> Это жестоко? Конечно, жестоко. Но моя обязанность как мэра Ланкастера — защищать трудолюбивые семьи, которые тут живут».

Республиканец Пэррис занимает пост мэра Ланкастера с 2008 года. Очередной срок его полномочий истекает в 2028 году. В сети появилась петиция за досрочное смещение градоначальника с должности, но пока она набрала лишь 6% из необходимых для дальнейшего рассмотрения 20 тыс. подписей.

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