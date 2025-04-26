Президент Азербайджана: Китай занимает особое место среди внешнеполитических приоритетов
Наследие Гейдара Алиева дорого для всех нас.
Мы следуем его путем, в том числе в наших внешнеполитических приоритетах. И Китай среди этих приоритетов занимает особое место.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в Пекине в интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).
Глава государства отметил, что за последние двадцать лет мир изменился. «Изменился и Азербайджан. Но приоритеты не изменились», - добавил он.
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