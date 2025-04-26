Президент Азербайджана: Китай занимает особое место среди внешнеполитических приоритетов

Наследие Гейдара Алиева дорого для всех нас.

Мы следуем его путем, в том числе в наших внешнеполитических приоритетах. И Китай среди этих приоритетов занимает особое место.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в Пекине в интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).

Глава государства отметил, что за последние двадцать лет мир изменился. «Изменился и Азербайджан. Но приоритеты не изменились», - добавил он.