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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

First News Media13:50 - Сегодня
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 апреля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых местах временами возможны кратковременные дожди. Утром в отдельных районах местами будет туман. Прогнозируется северо-восточный ветер, который к вечеру сменится усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 12–14°, днем – 22–27° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность будет в пределах 70–80 процентов ночью и 50–55 процентов днем.

В некоторых районах страны прогнозируются кратковременные осадки, грозы. Местами осадки будут переходить в ливни, возможен град. В отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать местами и временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12–16°, днем — 24–29° тепла, в горных районах: ночью — 5–10°, днем — 13–18° тепла.

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