Исполняется 117 лет со дня рождения видного писателя, ученого и педагога Мир Джалала Пашаева

Сегодня исполнилось 117 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева, внесшего неоценимый вклад в развитие азербайджанской литературы, науки и образования.

Мир Джалал Пашаев родился 26 апреля 1908 года в провинции Ардебиль в Южном Азербайджане. Будучи совсем маленьким, он переехал с родными в Гянджу, где провел детство.

Мир Джалал Пашаев начал писательскую деятельность в 1928 году. Его роман «Манифест молодого человека», рассказы, как в зеркале отражавшие время, в котором жил писатель, принесли ему известность. Его фундаментальные труды - «Творчество Физули», «Азербайджанская литература ХХ века», «Литературные школы Азербайджана (1905-1917), «Основы литературоведения» стали серьезным вкладом в азербайджанскую литературоведческую науку.

Мир Джалал Пашаев известен и как создатель ряда поэтических произведений. На страницах журналов «Шарг гадыны», «Молодой рабочий», «Революция и культура», «Литературная газета» в 30-е годы прошлого века публиковались его стихи и рассказы, а в 1932 и 1935-х годах увидели свет сборники очерков и новелл. В 1935 году был издан роман «Воскресший», в котором Мир Джалал Пашаев, как писал в середине прошлого века академик Мамед Ариф, «проявил себя как внимательный реалист».

Перу писателя принадлежат шесть романов, среди которых «Манифест молодого человека», «Воскресший» и «Куда мы идем» повествуют о прошлом, а «Открытая книга», «Мои ровесники» и «Новый город» - о современной жизни.

За созданный в 1940 году научный труд «Поэтические особенности Физули», а в 1947 году - «Литературные школы Азербайджана» Мир Джалал Пашаев получил научную степень доктора филологических наук.

Произведения выдающегося азербайджанского писателя, ученого, педагога Мир Джалала Пашаева переведены на многие иностранные языки и вызывают неизменный интерес читателей разных стран.