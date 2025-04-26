Кямаля Агазаде: «14-летняя девочка находится на седьмом месяце беременности»

Одна из подростков, размещенных в приюте, 14-летняя девочка, находится на седьмом месяце беременности, сообщила председатель Общественного объединения «Дети Азербайджана» (ООДА) Кямаля Агазаде.

«С марта в приюте было размещено около 25 детей и подростков, как мальчиков, так и девочек. Возрастные группы самые разные. Им 14, 16 и 17 лет. Среди этих детей есть те, кто подвергся сексуальному и физическому насилию, и даже одна в настоящее время беременна. Ей 14 лет, она находится на седьмом месяце беременности. В связи с юным возрастом мы поставили ее на учет в Институт акушерства и гинекологии Минздрава, ее состояние находится под полным контролем, она проходит лечение.

Конечно, по этим фактам ведется расследование правоохранительными органами, с такими детьми работают психологи», — сказала К. Агазаде.

Источник: Oxu.Az