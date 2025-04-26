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Путешественники со всего мира понаблюдали за процессом разминирования в Джебраиле - ФОТО

First News Media16:20 - Сегодня
Путешественники со всего мира понаблюдали за процессом разминирования в Джебраиле - ФОТО

Группа известных путешественников со всего мира в рамках поездки на освобожденные от оккупации территории Азербайджана в субботу прибыла в Джебраил.

Как сообщает корреспондент АЗЕРТАДЖ, в Джебраиле путешественники ознакомились с процессом по очистке территорий от мин, проводимым Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) в освобожденном от оккупации селе Мехдили. Им была предоставлена информация о масштабном минировании территорий в период оккупации, а также о случаях гибели и увечий, произошедших в прошедший период по причине сохраняющейся минной угрозы. Было отмечено, что на этих территориях имеется большое количество противотанковых и противопехотных мин, а также смешанных минных линий. Кроме того, в ходе поисковых работ на местности также были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы. При этом основная часть обнаруженных противопехотных мин – это мины армянского производства.

Путешественникам также рассказали, что работы по разминированию на данной территории осуществляются тремя методами: механическим способом, вручную и с использованием специально обученных собак.

Руководитель операций третьего расчета ANAMA Гадир Намазалиев в беседе с журналистами сообщил, что на минном участке Мехдили/006/05, расположенном в селе Мехдили Джебраильского района, операция по разминированию продолжается уже 92 рабочих дня, площадь заминированной территории составляет 83 511 квадратных метров.

«На сегодняшний день очищено 82,4 процента площади — 56 500 квадратных метров, обнаружено 875 мин и одно самодельное взрывное устройство. Обнаруженные на территории мины были обезврежены подрывной группой. Из выявленных мин 720 единиц — это противопехотные мины армянского производства, а 155 единиц — противотанковые мины российского производства. Поскольку участок расположен на территории села, уровень загрязнения почвы металлами здесь очень высок, что затрудняет работу с применением детекторов. Поэтому на данной территории применяется метод разминирования с помощью малых лопат: саперы вскапывают землю глубиной 20 сантиметров и помечают места обнаружения мин. В зонах, где нет минных линий, работы проводятся сначала механическим способом, а затем с привлечением специально обученных собак», — проинформировал представитель агентства.

После этого был осуществлен процесс обезвреживания обнаруженных мин путем их подрыва.

Отметим, что в поездке, организованной по инициативе клуба путешественников NomadMania, принимают участие известные международные путешественники из 30 стран мира – США, Великобритании, Бельгии, Германии, Швейцарии, Польши, Нидерландов, Франции, Бразилии, Марокко, Дании, Чили, Португалии, Сьерра-Леоне, Руанды, Сирии, Индии, Сербии, Греции, Албании, Турции, Словакии, Сингапура, Италии, Испании, Ирана, Камеруна, Китая, Австралии и Новой Зеландии.

В течение трех дней участники будут находиться в Карабахе и Восточном Зангезуре, где понаблюдают за масштабными строительно-восстановительными работами и деятельностью по разминированию, а также зафиксируют разрушения и акты вандализма, совершенные в период оккупации армянскими вооруженными силами.

Эта поездка играет исключительную роль в пропаганде освобожденных территорий в рамках «черного туризма».

За пять лет, прошедших после Отечественной войны, в Карабах и Восточный Зангезур было совершено 12 поездок членов крупных международных туристических сетей – ETIC, MTP, TCC, NomadMania, а также турецкого Клуба путешественников, шведского Club-100, британского Piki Reels, норвежского Vagaclub. Нынешняя поездка – 13-я по счету.

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