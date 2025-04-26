Трамп: сделка по Украине почти согласована, нужна встреча на высоком уровне

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство положений возможного соглашения об урегулировании конфликта между Россией и Украиной согласовано.

По мнению американского лидера, необходима встреча двух сторон "на очень высоком уровне".

"Хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, и теперь двум сторонам нужно встретиться на очень высоком уровне, чтобы покончить с этим", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. "Большинство основных пунктов согласовано", - подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, представители США "будут там, где это необходимо, чтобы поспособствовать завершению" конфликта.

В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа продлилась три часа и носила "конструктивный и весьма полезный характер". Трамп назвал встречу хорошей.

Источник: ТАСС