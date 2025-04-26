Си Цзиньпин: Технологии ИИ несут беспрецедентные риски и вызовы

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) предоставляют широчайшие возможности, но также таят серьезные риски и вызовы, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Он также отметил, что уже в ближайшем будущем ИИ до неузнаваемости трансформирует промышленное производство, а также повседневную жизнь человечества. Поэтому. По его словам, нужно быстрее создавать и улучшать соответствующее законодательство, принципы использования ИИ, а также системы мониторинга технологий.

Си Цзиньпин призвал Китай совершить прорыв в базовых теориях, методах, инструментах, чтобы обеспечить свое лидерство в данном сегменте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что общие усилия уже приносят определенный результат в сфере разработки ИИ в России. По его словам, за последние годы отрасли экономики и социальной сферы РФ в полтора раза расширили использование решений в области ИИ.

Источник: mk.ru