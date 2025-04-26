В Азербайджане повысился уровень воды в реках

По данным автоматических гидрологических станций, по состоянию на 09:00 26 апреля уровень воды в верховьях реки Араз повысился на 41 см.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в реках Большого Кавказа Гусарчай-Кузун уровень воды поднялся на 31 см, в Айричай-Агйязы - на 9 см, в Гудиалчай-Гымыл - на 4 см, в Катехчай-Габиздере - на 3 см, в протекающих по территории Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов реках Хакаричай-Баласолтанлы и Баргушадчай-Алигулуушагы - на 11 и 10 см соответственно.