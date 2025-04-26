Началась церемония похорон Папы Франциска - Прямая трансляция

В Ватикане 26 апреля проходят похороны папы римского Франциска.

Понтифик скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни после инсульта

Заупокойная месса проходит на площади перед базиликой Святого Петра. Похоронную литургию возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, декан коллегии кардиналов, сообщал Зал печати Святого престола.

По завершении церемонии гроб с телом папы доставят в базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме для погребения, как и просил Франциск. Свое решение он объяснил тем, что приходил в базилику молиться «в начале и в конце каждого Апостольского путешествия» (то есть визитов за рубеж). Большинство понтификов последних столетий были похоронены именно в соборе Святого Петра.