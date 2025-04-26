В Риме завершилась прощальная месса по папе римскому Франциску - ОБНОВЛЕНО
Прощальная месса по папе римскому Франциску завершилась на площади Святого Петра в Риме.
После окончания церемонии над городом зазвонил колокол, а гроб с телом понтифика был вынесен для дальнейшего захоронения. На прощание с Франциском в итальянскую столицу прибыли сотни тысяч людей. Дороги в Риме превратились в пешеходную зону.
Во избежание происшествий улицы патрулируют полиция и карабинеры.
Похороны папы римского посетили в общей сложности 50 глав государств, включая президента США Дональда Трампа.
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В Ватикане 26 апреля проходят похороны папы римского Франциска.
Понтифик скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни после инсульта
Заупокойная месса проходит на площади перед базиликой Святого Петра.
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