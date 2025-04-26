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В Ханкенди проходит Симуляционная конференция Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - ФОТО

First News Media12:48 - Сегодня
В Ханкенди проходит Симуляционная конференция Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - ФОТО

Симуляционная конференция Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP) проходит в субботу в азербайджанском городе Ханкенди.

Мероприятие совместно организовано Молодежной организацией Движения неприсоединения (МОДН) и Евразийским региональным центром Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает корреспондент АЗЕРТАДЖ, на двухдневной конференции студенты выступят в различных ролях, таких как делегации различных стран, международные организации и средства массовой информации.

Мероприятие направлено на информирование об основных темах и целях COP29, стимулирование участия молодежи в действиях по борьбе с изменением климата, а также развитие навыков общения и публичных выступлений среди участников.

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