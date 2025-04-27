В Баку водитель легковушки скончался в ДТП

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Report, автомобиль "ВАЗ-2109", за рулем которого находился Керимов Амирали Гусейн оглу, во время движения по проспекту 8 Ноября в направлении Зыхского шоссе съехал с проезжей части и столкнулся с бордюром.

Водитель с травмами был доставлен в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.