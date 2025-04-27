Пресечена попытка незаконного пересечения госграницы Азербайджана, трое задержаны, один нейтрализован

26 апреля на участке пограничного отряда «Ленкорань» Управления пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана была зафиксирована попытка незаконного пересечения границы со стороны Ирана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГПС, пограничники обнаружили группу из семи неизвестных лиц, пытавшихся проникнуть на территорию страны. После приведения заставы в боевую готовность и перекрытия зоны ответственности командир предупредил нарушителей командой «Стой!» и сделал предупредительные выстрелы в воздух. Несмотря на это, они открыли огонь по охранникам рубежа.

В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «О государственной границе» пограничники были вынуждены применить оружие: один из нарушителей был нейтрализован, трое скрылись.

В ходе совместных с МВД оперативно-розыскных мероприятий задержаны ещё трое граждан — жители Балакенского района:

- Ибрагимов Раджаб Магомед-оглы (1998 г. р.)

- Исаев Иса Магомедович (1990 г. р.)

- Узунов Камран Камалдин-оглы (1982 г. р.)

При осмотре местности изъято 51 кг 884 г наркотических веществ и крупная партия психотропных таблеток в трёх упаковках.

По факту инцидента состоялась встреча с представителями пограничной службы Исламской Республики Иран. Государственная пограничная служба и Военная прокуратура Азербайджана продолжают все необходимые оперативно-следственные мероприятия.