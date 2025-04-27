Состоялся основной экзамен по общим знаниям онлайн-этапа конкурса «Восхождение»

27 апреля в рамках онлайн-этапа пятого конкурса «Восхождение» состоялся основной экзамен по общим знаниям.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в экзамене приняли участие 10 тысяч 729 человек. Экзамен, начавшийся в 11:00, был проведен в одну смену и длился 90 минут.

Во время экзамена также активно работала команда технической поддержки, которая обеспечивала оперативные ответы на любые возникающие вопросы.

Проходной балл на этом этапе составляет 60 и выше. 50 кандидатов были удалены с основного экзамена по общим знаниям за грубое нарушение пункта 9.2.4 правил пятого конкурса «Восхождение» (отказ выполнить какое-либо задание, попытка воспользоваться помощью или оказать помощь во время экзамена). Кандидаты, не принявшие участие в основном экзамене по общим знаниям, не будут допущены к следующему этапу. Кандидаты ответили в общей сложности на 100 вопросов экзамена: по 25 вопросов на каждый раздел по блокам «Азербайджан», «Мир», «Основы управления» и «Современные тенденции».

Отметим, что Распоряжение о проведении пятого конкурса «Восхождение» было подписано Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 18 декабря 2024 года.