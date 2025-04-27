В некоторых районах страны наблюдаются дожди и сильный ветер - ОБНОВЛЕНО

В некоторых районах страны наблюдаются дожди и сильный ветер.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По данным на 20:00 27 апреля, в Ярдымлы, Нефтчале, Лянкяране, Астаре, Шабране, Губе и Гусаре периодически идут дожди, наблюдаются молнии. В 15:45 в Ярдымлы выпал мелкий град.

В ряде регионов Азербайджана дует западный ветер. Его максимальная скорость в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 28 м/с, в Нефтчале - 20 м/с, в Гёранбое - 19 м/с, в Нафталане - 18 м/с, в Гёйчае - 16 м/с, в Шеки - 15 м/с.

Отмечается, что дождливая и ветреная погода в стране сохранится до полудня 29 апреля.

11:40

В регионах Азербайджана местами наблюдалась нестабильная погода, скорость западного ветра в Джебраиле и Кяльбаджаре составила 19-20 м/с.

Об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 10:00 воскресенья, в Балакяне выпало 9 мм осадков, в Газахе, Шеки и Гахе - 8 мм, в Шаруре, Гяндже и Товузе - 5 мм, в Шахдаге, Агстафе, Ордубаде, Шахбузе, Шамкире, Гядабейе, Лерике, Дашкесане, Джейранчёле, Садараке, Джульфе, Астаре и Лянкяране - 4 мм.

Западный ветер в Джебраиле усилился до 20 м/с, в Кяльбаджаре – 19 м/с, в Нафталане – 18 м/с, в Гядабейе и Ярдымлы – 16 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 24 градусов тепла, в Нахчыванской АР – 26, в низменных районах – 30, в горных – до 20 градусов тепла.