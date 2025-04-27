 Лейла Алиева встретилась с Президентом Непала Рам Чандрой Пауделом - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Лейла Алиева встретилась с Президентом Непала Рам Чандрой Пауделом - ФОТО

First News Media12:25 - Сегодня
Лейла Алиева встретилась с Президентом Непала Рам Чандрой Пауделом - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в ходе визита в Катманду встретилась с Президентом Непала Рам Чандрой Пауделом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, передав в ходе встречи Президенту Непала приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Лейла Алиева еще раз подчеркнула важность дружественных отношений между двумя странами.

Напомнив о своем визите в Баку в ходе COP29, Президент Рам Чандра Паудел отметил историческое значение встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал, что проведенные обсуждения придадут импульс развитию межгосударственных отношений.

Лейла Алиева сообщила, что Фонд Гейдара Алиева планирует реализовать ряд проектов в Непале, в рамках визита были посещены реабилитационный центр для детей, нуждающихся в особой заботе, а также городская больница в Катманду.

Было отмечено, что проекты поддержки Фонда Гейдара Алиева в Непале охватят одновременно социальную и здравоохранительную сферы.

На встрече была подчеркнута важность того, чтобы существующие отношения охватывали различные направления, в том числе гуманитарные вопросы, вопросы изменения климата, устойчивого развития.

Президент Рам Чандра Паудел высоко оценил отношения между Азербайджаном и Непалом, в том числе деятельность Фонда Гейдара Алиева, выразил признательность за поддержку.

Поделиться:
100

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Южно-Африканской Республики

Общество

Лейла Алиева встретилась с Президентом Непала Рам Чандрой Пауделом - ФОТО

Общество

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Lifestyle

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери ...

Общество

Лейла Алиева встретилась с Президентом Непала Рам Чандрой Пауделом - ФОТО

Доступ в ТЦ «28 Mall» в Баку временно ограничен

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

В Нахчыване автомобиль сбил переходивших дорогу студентов

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Какой будет погода в Баку завтра?

В Баку арестован высокопоставленный чиновник Госслужбы по мобилизации

В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

В Баку задержан мужчина, расплачивавшийся за покупки украденной банковской картой

Последние новости

Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи

Сегодня, 12:40

Лейла Алиева встретилась с Президентом Непала Рам Чандрой Пауделом - ФОТО

Сегодня, 12:25

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Южно-Африканской Республики

Сегодня, 12:00

Доступ в ТЦ «28 Mall» в Баку временно ограничен

Сегодня, 11:50

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 11:40

Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в Теннесси

Сегодня, 10:55

Увеличилось количество погибших при взрыве в порту Ирана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:20

В МИД Азербайджана выразили соболезнования Ирану

Сегодня, 10:05

В Канаде машина въехала в толпу людей на фестивале

Сегодня, 09:45

Делегация ХАМАС покинула Каир после консультаций по Газе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:30

NYT назвала предварительную причину взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи

Сегодня, 09:15

В Нахчыване автомобиль сбил переходивших дорогу студентов

Сегодня, 09:00

Глава Минобороны: Пакистан не намерен начинать войну против Индии

Сегодня, 08:40

В Сумгайыте в квартире обнаружено тело 64-летнего мужчины

Сегодня, 08:30

В Азербайджане сегодня девятиклассники сдадут выпускные экзамены

Сегодня, 08:15

ХАМАС заявил о готовности к пятилетнему перемирию с Израилем

Сегодня, 00:15

США поставят Нидерландам 175 крылатых ракет Tomahawk

26 / 04 / 2025, 23:45

В Загатале проводятся работы по предотвращению наводнений - ФОТО

26 / 04 / 2025, 23:30

Землетрясение в Стамбуле повредило сотни зданий

26 / 04 / 2025, 22:45

В Иране объявлен режим чрезвычайного положения

26 / 04 / 2025, 22:20
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50