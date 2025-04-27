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Доступ в ТЦ «28 Mall» в Баку временно ограничен

First News Media11:50 - Сегодня
Доступ в ТЦ «28 Mall» в Баку временно ограничен

Доступ в торговый центр «28 Mall», расположенный в Баку, временно ограничен.

Об этом говорится в официальном заявлении, размещённом на странице торгового центра в социальных сетях.

«Из-за технических причин в торговом центре “28 Mall” произошло отключение электроэнергии. В целях обеспечения безопасности доступ в здание временно ограничен. Предполагается, что торговый центр возобновит работу во второй половине дня.

О ходе решения проблемы мы проинформируем дополнительно. Вся команда “28 Mall” прилагает максимум усилий для скорейшего устранения неполадок», — говорится в сообщении.

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