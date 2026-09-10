Absheron Hotel Group, входящий в состав PASHA Real Estate Group, создает новые карьерные возможности для молодежи в сфере гостеприимства

Absheron Hotel Group, входящий в PASHA Real Estate Group, реализует трехмесячную интенсивную программу обучения и стажировки для молодежи из различных регионов Азербайджана, в особенности для представителей малообеспеченных семей.

Программа направлена на развитие их знаний и навыков в сфере гостеприимства, а также поддержку их интеграции в рынок труда и общество.

Сочетая теоретические знания с практическим опытом работы, программа предоставляет участникам возможность на практике познакомиться с различными направлениями индустрии гостеприимства, развить профессиональные и личные навыки и заложить прочную основу для своей дальнейшей карьеры.

В рамках программы участники проходят практику в 16 отелях Absheron Hotel Group, знакомясь с различными ролями в сфере гостеприимства и гостиничными операциями. В этот период участники закрепляют теоретические знания на практике и развивают в реальной рабочей среде важные профессиональные навыки, включая коммуникацию с гостями, соблюдение стандартов обслуживания, командную работу, профессиональную этику, а также другие необходимые компетенции. Кроме того, в рамках программы участникам предоставляется психологическая поддержка, которая помогает молодым людям более комфортно адаптироваться к новой социальной и профессиональной среде.

Трехмесячная программа позволяет участникам получить более глубокое представление о принципах работы индустрии гостеприимства, приобрести практический опыт в различных направлениях и ближе познакомиться с профессиональной средой отрасли.

На сегодняшний день 114 молодых людей из различных регионов Азербайджана успешно завершили программу, при этом 86% выпускников были трудоустроены. Этот результат отражает вклад программы не только в развитие профессиональных навыков молодежи, но и в их успешную интеграцию в рынок труда.

Одним из ключевых приоритетов программы является поддержка девушек в построении карьеры в сфере гостеприимства. Инициатива, начавшаяся с участия двух девушек, сегодня уже объединяет 45 выпускниц и вносит реальный вклад в их интеграцию в профессиональную жизнь.

Посредством этой инициативы Absheron Hotel Group способствует раскрытию потенциала молодежи, повышению их готовности к выходу на рынок труда и подготовке новых талантов для индустрии гостеприимства. Главная ценность программы заключается не только в приобретении молодыми людьми профессиональных навыков, но и в создании для них новых возможностей, содействии позитивным изменениям в их жизни и формировании долгосрочной ценности для общества.

Об Absheron Hotel Group:

Входящая в состав группы PASHA Real Estate Group, компания Absheron Hotel Group является одной из ведущих компаний Азербайджана в сфере управления гостиничной недвижимостью. Компания специализируется на развитии и управлении портфелем отелей и курортных объектов мирового класса на локальном и международном рынках. Сочетая глубокую экспертизу в сфере гостеприимства с высокими стандартами обслуживания, Absheron Hotel Group стремится создавать уникальный опыт для гостей и обеспечивать долгосрочную ценность для своих партнёров и заинтересованных сторон.

О PASHA Real Estate Group:

Входящая в состав PASHA Holding, группа PASHA Real Estate специализируется на инвестициях в недвижимость, строительстве, продаже и аренде объектов, а также их стратегическом управлении. География деятельности группы охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан, Черногорию и США.

Портфель группы включает отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, премиальную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Придерживаясь принципов качества, надёжности и клиентоориентированности, PASHA Real Estate стремится устанавливать новые отраслевые стандарты на глобальном уровне и повышать стоимость своих активов.

Для получения дополнительной информации:

www.pasharealestate.az