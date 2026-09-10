Когда возобновится движение поезда Баку - Хырдалан - Сумгайыт: текущая ситуация

Дата возобновления движения пассажирского поезда по маршруту Баку - Хырдалан - Сумгайыт, которое было временно приостановлено в сентябре прошлого года, пока неизвестна.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) ранее сообщало, что поезд возобновит работу через шесть месяцев после завершения ремонтных работ на железной дороге. Позже в компании заявили, что сроки были отложены из-за строительства тоннеля, который на этом участке возводило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА). Некоторое время назад АЖД заявило, что работы на этом участке завершены и поезд возобновит работу до начала нового учебного года. В официальной информации отмечалось, что до 15 сентября пассажирский поезд по маршруту Баку - Хырдалан - Сумгайыт выйдет на линию и продолжит курсировать по прежнему графику. До начала нового учебного года осталось несколько дней. Когда же поезд снова начнёт курсировать?

В ответ на запрос Oxu.Az в AЖД сообщили, что точная дата пока неизвестна и, скорее всего, до начала нового учебного года поезд не выйдет на линию.

"В рамках обновления инфраструктуры на участке Хырдалан - Баладжары возникла необходимость восстановить железнодорожный мост, из-за чего сроки были отложены. Основная цель проводимых работ - обеспечить безопасное и надёжное движение поездов на линии.

После начала восстановительных работ на мосту в график движения пригородных поездов также временно внесли изменения. В частности, из-за изменения скорости и направления движения на участке Хырдалан - Баку время в пути поездов временно увеличилось.

Новый график позволяет обеспечить бесперебойные пассажирские перевозки и одновременно проводить восстановительные работы с соблюдением необходимых требований безопасности. Кроме того, количество ежедневных рейсов пригородных поездов увеличено с 84 до 90.

После завершения восстановления моста скоростной режим на этом участке будет повышен, а график движения поездов соответствующим образом изменён. Одновременно будет восстановлено пассажирское сообщение по линии Хырдалан - Сумгайыт", - говорится в заявлении.