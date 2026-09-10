Дипломат Израиля прибыл в Анкару
Министерство иностранных дел Израиля назначило Йоэля Леона главой отдела по связям с общественностью в посольстве Израиля в Турции.
При этом дипмиссия в Анкаре фактически остаётся закрытой из-за соображений безопасности. В тот же день Леон прибыл в турецкое Министерство иностранных дел, где получил необходимую аккредитацию.
Таким образом, Леон стал старшим израильским дипломатом, отвечающим за отношения с Анкарой, на фоне одного из наиболее напряжённых периодов в отношениях между двумя странами.
«Обе стороны согласны с тем, что посольство должно оставаться закрытым из-за проблем с безопасностью», - заявил чиновник.
Поездка Леона стала первым визитом высокопоставленного израильского чиновника в Анкару после того, как Израиль вывел своих сотрудников из Анкары и Стамбула в конце 2023 года.
Источники: Israel Hayom, Middle East Eye