КСИР заявил о готовности к операциям

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) готов проводить молниеносные наступательные операции в любой точке Ирана для устранения потенциальных угроз.

Об этом заявил командир подразделения КСИР Хасан Хасанзаде.

По его словам, высокая оперативность и готовность к выполнению специальных задач были обеспечены благодаря регулярным масштабным военным учениям. В ходе них военнослужащие отрабатывали, в частности, экстренную переброску сил и средств.

Хасанзаде также резко раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что оборонный потенциал Ирана был подорван.

«Они заявляли, что уничтожили наши вооруженные силы, но сегодня эти силы стоят против них мощнее, чем когда-либо», — добавил командующий, отметив, что стратегические возможности Ирана позволяют полностью контролировать ситуацию в регионе.

Источник: Iran International English