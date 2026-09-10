Граница прежде инфраструктуры: как TRIPP может ускорить делимитацию между Азербайджаном и Арменией

Процесс делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией может получить дополнительный импульс на фоне реализации транспортного проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). В Армении допустили возможность проведения частичной демаркации на тех участках границы, где будет проходить инфраструктура проекта.

Глава постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Саргис Ханданян заявил, что после начала реализации TRIPP непосредственно на местности может возникнуть необходимость в проведении работ по частичной демаркации. Речь, в частности, идет об участках, где планируется строительство железной дороги, прокладка нефтепроводов, газопроводов или линий электропередачи.

Таким образом, инфраструктурный проект потенциально может стать одним из факторов, способствующих переходу от политических договоренностей к практическому оформлению границы на конкретных участках.

При этом между Баку и Ереваном уже существует договоренность о последовательности проведения основного процесса делимитации. Как ранее заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, стороны договорились двигаться по государственной границе с севера на юг — начиная с точки пересечения границ Азербайджана, Армении и Грузии.

Азербайджанскую государственную комиссию по делимитации возглавляет заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, армянскую — также заместитель премьер-министра Мгер Григорян. По словам Байрамова, между комиссиями двух стран за прошедший период состоялось множество встреч, а в Азербайджане и Армении были приняты документы, регулирующие их деятельность.

«Существует договоренность относительно того, с какого направления должен начинаться и далее продвигаться процесс делимитации нашей общей границы. Есть согласие и взаимопонимание в том, что работы будут начаты с более сложного северного участка границы — от точки пересечения границ Азербайджана, Армении и Грузии — и будут продвигаться с севера на юг», — заявил Байрамов.

При этом министр подчеркнул, что конкретные вопросы, в том числе связанные с отдельными населенными пунктами, должны решаться непосредственно в рамках работы комиссий.

На этом фоне возникает главный вопрос: может ли частичная демаркация участков, необходимых для реализации TRIPP, стать частью более широкого процесса и ускорить оформление всей азербайджано-армянской границы?

Своими мнениями на данную тему 1news.az попросил поделиться азербайджанского и армянского экспертов.

«Граница не может быть производной от маршрута инфраструктурного проекта»

Азербайджанский депутат, член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Эльчин Мирзабейли считает, что заявление армянской стороны нельзя рассматривать исключительно как техническую деталь.

«Я бы не рассматривал это заявление исключительно как техническую деталь. Оно свидетельствует о том, что армянская сторона начинает воспринимать делимитацию не только как политико-правовой процесс, но и как необходимое условие реализации конкретных инфраструктурных проектов», — сказал эксперт 1news.az.

По его словам, если через определенный участок должна пройти железная дорога, линия электропередачи или другая инфраструктура, до начала строительства необходимо точно понимать, где проходит государственная граница, какая юрисдикция действует по обе ее стороны и какой правовой режим распространяется на соответствующий участок.

«Именно поэтому необходимость инфраструктурного строительства объективно подталкивает стороны от общих политических договоренностей к их практической реализации», — отметил Мирзабейли.

Вместе с тем эксперт считает важным не допустить смешения двух процессов — делимитации государственной границы и реализации конкретного экономического проекта.

«Речь скорее идет о попытке синхронизировать два процесса — оформление государственной границы и реализацию инфраструктурного проекта», — пояснил он.

По словам Мирзабейли, если необходимость строительства TRIPP позволяет быстрее провести необходимые работы на конкретном участке, это само по себе не является проблемой. Однако инфраструктурный проект не должен становиться основанием для пересмотра уже согласованных принципов и последовательности делимитации.

«Государственная граница не может быть производной от маршрута конкретного экономического проекта», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что TRIPP может создать дополнительный стимул для практического оформления границы, однако не должен определять, где и в каком порядке государства устанавливают свою границу.

Может ли возникнуть фрагментарная делимитация?

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, не приведет ли привязка демаркации к маршруту TRIPP к фрагментарному подходу, при котором в первую очередь будут оформляться отдельные южные участки, необходимые для инфраструктуры, тогда как основной процесс предусматривает движение с севера на юг.

Мирзабейли признает наличие такого риска.

«Риск фрагментарности действительно существует, и именно поэтому здесь необходима принципиальная оговорка», — сказал он.

Эксперт напомнил, что последовательность работ уже согласована сторонами и имеет принципиальное значение.

«Начать с северного участка — от точки стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии — и далее двигаться с севера на юг, до границы с Ираном. <…> Это не просто технический график работы комиссий, который можно произвольно менять в зависимости от появления того или иного инфраструктурного проекта. Это часть достигнутых между сторонами договоренностей, а их последовательное выполнение является одним из важнейших элементов доверия в мирном процессе», — отметил Мирзабейли.

При этом он допускает, что отдельные участки, имеющие инфраструктурное значение, могут быть подготовлены быстрее.

«Если определенный участок необходимо дополнительно подготовить для реализации TRIPP, это может быть сделано в рамках общей работы», — пояснил эксперт.

Однако, по его словам, совершенно другой сценарий возникает в том случае, если южный участок начинает рассматриваться как приоритетный настолько, что фактически отодвигает или заменяет согласованный порядок движения с севера на юг.

«Именно этого Азербайджан, очевидно, не заинтересован допускать. Позиция Баку заключается в том, что инфраструктурные приоритеты не должны превращаться в инструмент фрагментации межгосударственного процесса. Делимитация должна оставаться целостным процессом, осуществляемым в рамках достигнутых договорённостей. <…>

Баку заинтересован одновременно и в реализации TRIPP, и в последовательном продолжении делимитации с севера на юг. Эти две задачи не противоречат друг другу, если инфраструктурный фактор используется для ускорения работы, а не для изменения её принципов.

Именно такой подход позволяет избежать ненужного противостояния вокруг процедурного вопроса», — заявил Мирзабейли.

TRIPP как катализатор

При этом азербайджанский эксперт считает, что сама инфраструктура способна придать процессу делимитации дополнительную динамику.

«TRIPP действительно способен стать своеобразным катализатором делимитации», — сказал Мирзабейли.

По его словам, появление конкретного инфраструктурного проекта переводит пограничную проблематику из преимущественно политико-правовой плоскости в практическую. Возникают вопросы координат, земельных участков, инженерных решений, режима доступа, безопасности и сроков строительства.

«Это существенно повышает практическую цену нерешенных вопросов», — отметил эксперт.

Вместе с тем он подчеркивает: инфраструктура может ускорять процесс, но не способна заменить его.

«TRIPP может ускорить делимитацию, но не может заменить собой делимитацию.

Для Азербайджана это особенно важно. Баку заинтересован в реализации TRIPP, поскольку этот проект соответствует более широкой стратегии развития региональных транспортных коммуникаций и укрепления связности между Азербайджаном, Нахчываном и внешними рынками. Но именно поэтому Азербайджану необходимо, чтобы проект развивался на чёткой правовой основе.

Оптимальная формула здесь достаточно проста: граница определяется межгосударственными договорённостями, а инфраструктура может стимулировать и ускорять её практическое оформление. Но не наоборот.

Экономическая целесообразность не должна становиться механизмом определения политико-правовой географии региона», — заявил эксперт.

Технические вопросы и безопасность

Практическое оформление участков, через которые должна пройти инфраструктура, также потребует решения целого ряда вопросов. Мирзабейли выделяет среди них геодезическую фиксацию, согласование координат, землеустройство, доступ к земельным участкам, режим эксплуатации инфраструктуры и пересечение существующих дорог и коммуникаций.

Отдельным вопросом остается безопасность.

«Любая крупная инфраструктура в приграничной зоне требует ясного режима охраны объектов, передвижения персонала, доступа к инфраструктуре и реагирования на возможные инциденты. Если соответствующие правила не будут заранее определены, даже технически подготовленный проект может столкнуться с практическими препятствиями», — сказал он.

Кроме того, необходимо четко определить юрисдикцию сторон.

«Именно поэтому для Азербайджана принципиальным является безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности государств, а также ясность юрисдикционных полномочий каждой стороны», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, инфраструктура не должна превращаться в площадку для повторного обсуждения уже определенных принципов государственного суверенитета.

«Не инфраструктура должна определять границу, а ясно определенная граница и соответствующий правовой режим должны создавать условия для безопасного строительства и эксплуатации инфраструктуры. Если этот принцип будет соблюдён, TRIPP, напротив, способен существенно уменьшить неопределённость и повысить практическую устойчивость мирного процесса», — заявил Мирзабейли.

В Армении считают частичную демаркацию технической необходимостью

Армянский эксперт, исследователь центра Armenian Council и участник гражданской инициативы «Мост мира» Самвел Меликсетян также поделился своим мнением с 1news.az.

По его мнению, проведение делимитации и демаркации непосредственно на участках, где будут открываться коммуникации, прежде всего является технической необходимостью.

«Необходимость делимитации и демаркации на участках открывающихся коммуникаций является технической, но обязательной», — отметил Меликсетян.

Он пояснил, что сторонам необходимо заранее понимать, где заканчивается зона ответственности каждой из них, где должны завершаться строительные работы и где они должны продолжаться уже другой стороной.

Кроме того, точное определение границы необходимо для размещения контрольно-пропускных пунктов (КПП) и другой приграничной инфраструктуры.

«В рамках реализации проекта TRIPP планируется применить инновационные технические решения, такие как сканеры для поездов, другие электронные системы и инфраструктура. Все это требует времени для строительства и установки, и делимитация и демаркация на этих участках позволят ускорить и эти работы тоже, ведь речь о многих месяцах, если не годах работ для создания соответствующей приграничной инфраструктуры», — сказал эксперт.

По его словам, в рамках TRIPP речь идет прежде всего о трех участках: Азербайджан — Армения в районе Агбенда — Нрнадзора, Армения — Азербайджан (Нахчыван) на участке Карчеван — Саламмелик и Азербайджан — Армения на участке Садарак — Ерасх.

Меликсетян считает особенно символичным работы на участке Ерасх — Садарак.

«Именно там начались первые боевые столкновения на армяно-азербайджанской границе еще в январе 1990 года, и проведение делимитации и демаркации на этом участке знаменует символически важный момент завершения конфликта», — отметил он.

При этом эксперт считает, что для начала строительства на приграничных участках может потребоваться оформление лишь относительно коротких отрезков границы.

«Для начала строительства приграничных участков и инфраструктуры достаточно проведения делимитации и демаркации длиной в несколько сот метров, то есть речь об очень коротких участках, хотя, на мой взгляд, было бы крайне полезно, если бы вместо чисто технических задач делимитация этих участков способствовала бы ускорению всего процесса, и тогда, можно делимитировать более длинные отрезки границы», — пояснил Меликсетян.

Южный участок и северное направление

Говоря о соотношении частичной демаркации с договоренностью о движении с севера на юг, Меликсетян отмечает, что соответствующая договоренность была достигнута еще 16 января 2025 года, однако, по его оценке, с тех пор не была реализована в полном объеме.

«С учетом того, что стороны в апреле — июне 2024 года уже осуществили подобные работы, а позднее разработали регламент, технические инструменты и прочее по вопросам делимитации, уверен, что сам процесс делимитации-демаркации на участках коммуникаций займет максимум недели и не может никак помешать общему процессу или сильно отодвинуть его», — считает эксперт.

При этом он не ожидает серьезных технических препятствий на южных участках.

«Если речь об участках границ, которые пересекаются с TRIPP, то здесь нет сложных вопросов – граница на южном участке (вдоль реки Араз) проходит по интуитивно понятной линии – вершинам горных хребтов, потому ее проведение не вызывает никаких сложностей и не затрагивает жизненные интересы каких-либо населенных пунктов.

На участке Ерасх-Садарак также нет серьезных проблем, линия границы, пересекающая коммуникации – прямая линия, которая проходит по руслу старого канала. Делимитация и демаркация на этом участке позволит и жителям армянского Ерасха, и жителям азербайджанского Гейдарабада и Садарака обрабатывать свои земли вдоль границы, поскольку речь о плодородной и равнинной местности», — заявил Меликсетян.

Более сложным он считает северное направление: «Более сложными являются вопросы делимитации-демаркации на севере, в частности вдоль трассы Иджеван — Газах, где одновременно проходили вдоль русла реки Ахстев (Агстафа чай - ред) как главная трасса Ереван — Тбилиси и Ереван — Баку, так и полотно железной дороги.

Граница и мирный процесс

В конечном счете обсуждения о последовательности и формате делимитации выходят за рамки чисто технической процедуры. Оформление государственной границы является одним из ключевых элементов устойчивой нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Мирзабейли считает, что экономические проекты могут придать этому процессу материальное содержание.

«Пока мир существует преимущественно в форме документов, заявлений и политических договоренностей, он остается политической конструкцией. Когда же появляются железнодорожные линии, энергетические коммуникации, торговые операции, инвестиции и устойчивые экономические связи, мир начинает приобретать материальное содержание.

Именно поэтому значение TRIPP выходит далеко за пределы строительства отдельной железной дороги. Речь идёт о формировании новой региональной транспортной и экономической архитектуры, в которой Азербайджан может получить дополнительные возможности для связи с Нахчываном, Турцией и более широкими международными транспортными направлениями.

Для Баку принципиально, однако, чтобы эта интеграция основывалась на суверенитете государств, территориальной целостности, взаимном уважении юрисдикций, согласованных процедурах и взаимной выгоде.

В таком случае возникает действительно важный эффект: экономическая взаимозависимость начинает работать как дополнительная гарантия политической нормализации.

Поэтому я бы сказал, что частичная демаркация под конкретные инфраструктурные проекты действительно может стать индикатором нового этапа. Но ещё более важным будет не сам факт установки пограничных знаков на конкретном участке, а то, станет ли эта практика частью более широкой системы межгосударственного взаимодействия.

В конечном счёте задача заключается не просто в том, чтобы провести границу на карте или установить её на местности. Задача состоит в том, чтобы сделать эту границу ясной, признанной и функциональной, а отношения по обе стороны от неё — предсказуемыми и взаимовыгодными.

И здесь интересы Азербайджана вполне очевидны. Баку заинтересован в открытии коммуникаций и экономической интеграции, но эта интеграция должна опираться на прочную правовую основу, а не подменять её.

Иными словами, инфраструктура действительно может стать материальным фундаментом мира. Но она должна закреплять достигнутую нормализацию, а не определять её правовые параметры. Именно в этом случае TRIPP сможет стать не только транспортным проектом, но и одним из инструментов долгосрочной стабилизации Южного Кавказа», — отметил азербайджанский эксперт.

Меликсетян, в этом случае разделяет мнение азербайджанского эксперта о том, что TRIPP может оказать более широкое влияние на восприятие отношений между двумя странами.

«TRIPP является важнейшим компонентом в армяно-азербайджанской нормализации, решения в рамках которого могут существенно изменить стереотипное восприятие друг друга, которое сложилось в годы конфликта», — заявил он.

По его мнению, десятилетия конфликта лишили Армению и Азербайджан значительных возможностей для экономического и транспортного взаимодействия.

«Возможности, которые открываются при кооперативном взаимодействии друг с другом, огромны и для армянской, и для азербайджанской сторон», — отметил эксперт.

Он считает, что открытие коммуникаций может показать населению обеих стран практическую пользу от нормализации.

«Связь Азербайджана с Нахчываном через Армению, связь Армении через Нахчыван со своими южными регионами или внешним миром — все это при реализации TRIPP и открытии коммуникаций настолько облегчит жизнь обычных жителей Армении и Азербайджана, что и понимание того, как много возможностей обе стороны потеряли за годы конфликта, станет очевидным, также как польза мира и ее бенефиты для всех», — заключил Меликсетян.

Таким образом, для Баку ключевым остается сохранение согласованной последовательности — от северного участка к югу. Для Еревана же оформление отдельных участков, необходимых для инфраструктурных проектов, рассматривается как техническая задача, которая потенциально может даже ускорить общую делимитацию.

В итоге именно практическая реализация договоренностей покажет, сможет ли инфраструктура стать дополнительным катализатором процесса делимитации и демаркации госграницы.