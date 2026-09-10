В Кремле считают, что удары по судам в Черном море не скажутся на отношениях РФ и Турции

Удары по судам в Черном море не могут негативно сказаться на отношениях России и Турции, так как РФ не была инициатором этих ударов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, не может. Россия не была инициатором [ударов по судам в Черном море]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель Кремля указал, что этот «ящик Пандоры» изначально открыл Киев, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры России.

«Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше», — подчеркнул Песков.