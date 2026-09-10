Кража на 8 тысяч манатов в Баку: полиция задержала 21-летнего подозреваемого - ФОТО

В Бинагадинском районе Баку задержан подозреваемый в краже из арендуемого жилья.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Потерпевший обратился в полицию и заявил о краже из принадлежащего ему дома бытовых предметов и одежды на 8 тысяч манатов.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Бинагадинского района, был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - 21-летний Тофиг Гулузаде, ранее судимый за преступление, связанное с наркотиками.

По факту продолжается расследование.