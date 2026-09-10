 Звезда «Игры престолов» передумал ехать в Баку: фестиваль остался без главного гостя - ФОТО | 1news.az | Новости
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Звезда «Игры престолов» передумал ехать в Баку: фестиваль остался без главного гостя - ФОТО

Феликс Вишневецкий16:00 - Сегодня
Звезда «Игры престолов» передумал ехать в Баку: фестиваль остался без главного гостя - ФОТО

13 сентября в Бакинском Экспоцентре пройдет мероприятие под названием «Baku Film & Comic Con» - фестиваль для поклонников кино, сериалов, комиксов, аниме, игр и косплея.

Как отмечается в описании мероприятия на сайте iTicket.az, гостей Baku Film & Comic Con ожидает насыщенная развлекательная программа. В рамках фестиваля состоятся встречи и автограф-сессии с приглашенными гостями, в том числе с актером озвучки Исламом Гянджаевым и художником USKA из Германии. Отметим, что на официальном сайте эвента Baku Film & Comic Con 2026 позиционируется, как крупнейший фестиваль поп-культуры на Кавказе, объединяющий фанатов кино, сериалов, аниме, комиксов и косплея.

Одним из главных гостей фестиваля анонсировался всемирно известный немецкий актер Том Влашиха, знакомый зрителям по роли Якена Хгара в сериале «Игра престолов» и Дмитрия «Энзо» Антонова в «Очень странных делах» - однако как сообщили организаторы мероприятия за несколько дней до его старта Т.Влашиха не сможет принять участие в «Baku Film & Comic Con».

«В связи с конфликтом в расписании Том Влашиха, к сожалению, не сможет принять участие в Baku Film & Comic Con 2026». Мы благодарим всех за понимание и желаем Тому всего наилучшего. Надеемся, что в будущем нам представится возможность поприветствовать его в Баку» - отмечается в заявлении организаторов, в котором подчеркивается, что все обладатели билетов, которые приобрели автограф-сессию или VIP-пакет с Томом Влашихой, получат полный возврат средств.

Новость об отмене участия Тома Влашихи была неоднозначно воспринята поклонниками, которые ожидали встречи с актером в рамках фестиваля. В социальных сетях и комментариях под публикацией организаторов пользователи выразили как сожаление по поводу отмены, так и недовольство сложившейся ситуацией.

«Очень обидно конечно, что не получилось у актера приехать на наш фестиваль… К сожалению, тут ещё встает вопрос о том, что мы теряем не только возможность встречи с ним, но и часть суммы, потраченной на билет, ибо со стороны iTicket взимается % при возврате…» - пишет в комментариях пользователь Instagram @zlee_cos.

«Очень жаль, конечно, что актёр не сможет приехать на мероприятие. Мы прекрасно понимаем, что подобные обстоятельства не всегда зависят от организаторов, и, разумеется, относимся к ситуации с пониманием» - отмечает @hattabcrossnic.

«Только зашла покупать билеты, увидела это и передумала… Как жаль, отменила работу и все планы. Будем ждать еще» - пишет в комментариях @vaa.lala_.

«В Казахстане на Comic Con смогли пригласить Джейме Ланнистера (имеется в виду актер Николай Костер-Вальдау – прим.ред.), а вы, к сожалению, не смогли привезти этого актёра» - пишет в соцсети @spartaksh96s.

При этом сравнение с Казахстаном в данном случае вполне конкретно: в августе текущего года Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера в культовом фэнтези «Игре престолов», действительно стал одним из главных гостей Comic Con Astana 2026. Актер лично посетил фестиваль, где встретился с поклонниками, ответил на их вопросы, а также провел автограф- и фотосессии.

Николай Костер-Вальдау на Comic Con Astana 2026 (фото BES.media)

Отметим, что интерес к звездам «Игры престолов» для бакинской публики не является чем-то новым. Уже два года подряд в рамках Comic Con Baku гостями фестиваля становились актеры этого культового сериала. в 2025 году в Баку приезжал британский актер Росс Маллан, известный по роли Белого ходока в сериале «Игра престолов», а в 2026 году главным международным гостем фестиваля, который прошел 30 августа, стал Дин-Чарльз Чепмен, сыгравший Томмена Баратеона.

При этом Comic Con Baku и Baku Film & Comic Con не следует воспринимать как одно и то же мероприятие. Несмотря на схожий формат и общую аудиторию, это два самостоятельных фестиваля, которые проводятся в разное время и организуются разными командами. Соответственно, программы мероприятий и приглашенные гости у них также различаются. Остается надеяться, что в дальнейшем оба фестиваля продолжат развиваться, будут радовать поклонников еще более интересными международными гостями и, по возможности, смогут избежать отмен, как получилось с Томом Влашиха.

Дин-Чарльз Чепмен на Comic Con Baku 2026

Росс Маллан на Comic Con Baku 2025

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