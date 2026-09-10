Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по обеспечению продовольственной безопасности на 2027-2032 годы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение Об утверждении «Государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2027-2032 годы».
В Распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения населения страны безопасной и качественной продовольственной продукцией, повышения эффективности и прозрачности системы продовольственной безопасности, приведения ее в соответствие с международными требованиями постановляю:
1.Утвердить «Государственную программу по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2027-2032 годы» (далее – Государственная программа).
2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
3.Агентству продовольственной безопасности Азербайджанской Республики:
3.1.осуществлять координацию мер, предусмотренных в Государственной программе, и контроль за их исполнением;
3.2.раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе реализации мероприятий, предусмотренных в Государственной программе.
4.Мониторинг и оценку реализации мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики.
5.Министерству финансов Азербайджанской Республики и Министерству экономики Азербайджанской Республики совместно с Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики принять необходимые меры для предусмотрения в процессе составления государственного бюджета Азербайджанской Республики и государственных инвестиционных программ необходимых финансовых средств в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в Государственной программе".