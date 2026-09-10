Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по обеспечению продовольственной безопасности на 2027-2032 годы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение Об утверждении «Государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2027-2032 годы».

В Распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктами 3 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения населения страны безопасной и качественной продовольственной продукцией, повышения эффективности и прозрачности системы продовольственной безопасности, приведения ее в соответствие с международными требованиями постановляю:

1.Утвердить «Государственную программу по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2027-2032 годы» (далее – Государственная программа).

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3.Агентству продовольственной безопасности Азербайджанской Республики:

3.1.осуществлять координацию мер, предусмотренных в Государственной программе, и контроль за их исполнением;

3.2.раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе реализации мероприятий, предусмотренных в Государственной программе.

4.Мониторинг и оценку реализации мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики.

5.Министерству финансов Азербайджанской Республики и Министерству экономики Азербайджанской Республики совместно с Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики принять необходимые меры для предусмотрения в процессе составления государственного бюджета Азербайджанской Республики и государственных инвестиционных программ необходимых финансовых средств в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в Государственной программе".