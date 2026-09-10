Кац пообещал «освобождение Тегерана»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац обратился к еврейской общине Ирана накануне Рош ха-Шана — еврейского Нового года.

Он заявил, что в следующем году ситуация в Тегеране может кардинально измениться.

«В следующем году в Тегеране мы освободимся от угнетения и тирании», — заявил Кац.

Одновременно министр выступил с жёстким предупреждением в адрес иранского руководства. Он заявил, что любое нападение на Израиль, независимо от причины и места, повлечёт за собой масштабный ответ.

Кац также отметил, что в случае новой атаки Израиль может нанести удары по ключевым энергетическим объектам Ирана. По его словам, такой удар способен отбросить страну на десятилетия назад и усилить давление на иранский режим.

Источник: Ordo Mundi