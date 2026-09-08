Sabah Residence: квартиры за миллион, фасад не устоял перед ветром - ФОТО - ВИДЕО

Осень в Баку началась с сильного ветра, последствия которого уже успели попасть в объективы камер.

Один из таких кадров из поселка Байыл вызвал заметный общественный резонанс и закономерные вопросы пользователей социальных сетей.

На видео видно, как в результате сильного ветра с жилого комплекса Sabah Residence сорвалась и упала часть фасадного покрытия здания.

Сам инцидент произошел на фоне ухудшения погодных условий в столице. Однако пользователей заинтересовал не только сам факт происшествия, но и вопрос о том, насколько устойчивыми к подобным погодным условиям должны быть фасадные конструкции современных жилых комплексов.

В комментариях также стали обсуждать стоимость квартир в Sabah Residence. В связи с этим редакция 1news.az решила обратиться непосредственно к открытым источникам, чтобы выяснить, во сколько сегодня обходится жилье в данном комплексе.

Согласно объявлениям о продаже, стоимость квартир в Sabah Residence в зависимости от площади, этажа и других характеристик может доходить до 1 млн манатов. На этом фоне у пользователей возникает вполне естественный вопрос, каким требованиям по качеству и безопасности должны соответствовать объекты недвижимости такой ценовой категории?

Ведь вопрос в данном случае выходит за рамки одного поврежденного элемента фасада. Если конструкция здания получает повреждения уже при сильном осеннем ветре, появляются сомнения, как подобные объекты должны вести себя при более серьезных погодных нагрузках и соответствуют ли они установленным требованиям безопасности.

Впрочем, делать выводы о причинах повреждения фасада только по видеозаписи было бы преждевременно. На состояние конструкции могли повлиять различные факторы, поэтому для установления обстоятельств необходима оценка специалистов.

В связи с этим 1news.az также обратился в Министерство по чрезвычайным ситуациям с вопросами о произошедшем инциденте и безопасности фасадных конструкций жилых зданий при сильном ветре.

В ведомстве сообщили редакции, что вопросы, связанные с фасадом и его внешней отделкой, не относятся к компетенции Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Редакция также направила запрос в Исполнительную власть Сабаильского района, где нам обещали дать развернутый комментарий, однако на момент подготовки материала ответ получен не был.

1news.az обратился за комментарием и непосредственно к представителям жилого комплекса Sabah Residence. На момент публикации ответа от администрации комплекса также не поступило.

Редакция продолжит следить за ситуацией и опубликует позицию соответствующих структур после получения ответа.