Погода на пятницу: В Баку ожидается до 28 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 11 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 17-20° тепла, днем – 25-28° тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 70-75%, днем – 40-50%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако во второй половине дня в некоторых местах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных горных районах временами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15–19° тепла, днем - 26–31° тепла, в горах ночью - 6–11° тепла, днем - 15-20° тепла.