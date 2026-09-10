В Гяндже кошка принесла котят в больницу - и люди не остались равнодушными

Кадры с кошками, которые оказались в палатах отделения скорой помощи Гянджинской городской больницы №3, вызвали вопросы у граждан.

На кадрах видно, как животные устроились под больничными койками, из-за чего некоторые пользователи выражали свое недовольство.

Однако за этой необычной ситуацией оказалась довольно простая история.

Как сообщает 1news.az, территория больницы большая, и на ней давно обитают несколько бездомных животных, в том числе кошки и собаки. Так, последние дни из-за ухудшения погоды одна из кошек принесла в палату своих новорожденных котят. Очевидно, животное искало для них место, где было бы теплее и безопаснее.

И именно здесь на первый план выходит человеческий фактор. Несмотря на то, что больница, конечно, должна соблюдать санитарные требования, сотрудники не стали просто прогонять кошку с малышами на улицу. Уже после животных аккуратно вывели из палат, а после этого в отделении провели внеочередную дезинфекцию.

В TƏBİB сообщили, что сейчас в палатах больницы кошек и других животных нет. На первый взгляд эта история могла остаться просто очередным поводом для недовольства. Но в ней есть и другая сторона. Кошка, пытавшаяся спрятать своих новорожденных котят от непогоды, встретила не жестокость и безразличие, а людей, которые сначала позволили решить ситуацию без вреда для животных, а затем позаботились о санитарной безопасности пациентов.

Иногда эмпатия проявляется именно в таких небольших поступках, когда даже в ситуации, где существуют правила и ограничения, человек не забывает, что перед ним живое существо, которое тоже пытается защитить своих детей и выжить.

Источник: GenceHeber