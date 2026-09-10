Казахстан подал заявку на полноправное членство в EBU для участия в «Евровидении-2027»

Казахстан намерен принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2027», который пройдет в Болгарии.

Как сообщает 1news.az, об этом стало известно из ответа Министерства культуры и информации Казахстана на запрос проекта Eurovision Kazakhstan (@esc_kaz).

Согласно представленным данным, национальный вещатель Khabar Agency подал заявку на получение полноправного членства в Европейском вещательном союзе — получение такого статуса рассматривается как необходимый шаг для участия Казахстана в «Евровидении».

Вопрос возможного дебюта Казахстана на конкурсе обсуждается уже несколько лет.

Известно, что Khabar Agency получил приглашение принять участие в первом выпуске Eurovision Song Contest Asia — азиатской версии популярного песенного конкурса, запуск которой ожидается в ближайшее время.

На данный момент EBU официально не подтвердил получение или одобрение заявки Khabar Agency, равно как и участие Казахстана в «Евровидении-2027».