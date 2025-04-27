В Азербайджане с этой даты начинаются последние школьные каникулы

С 1 мая в государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана начнутся дополнительные весенние каникулы для начальных классов на 2024/2025 учебный год.

Они продлятся 5 дней — с 1 по 5 мая.

6 мая для начальных классов будет учебным днем.

Отметим, что согласно «Образцовому уставу общеобразовательной школы», утвержденному решением Кабинета министров, занятия в общеобразовательных учреждениях начинаются 15 сентября и заканчиваются 14 июня.

Первая половина учебного года охватывает период с 15 сентября по 26 января, вторая половина — с 1 февраля по 14 июня. Осенние каникулы проходят с 16 по 20 ноября, зимние каникулы — с 27 по 31 января, а дополнительные весенние каникулы для начальных классов — с 1 по 5 мая.