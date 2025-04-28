Стала известна дата визита премьера Израиля в Азербайджан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Баку 8 мая, сообщают источники AIAglobal.

Он встретится с Президентом Ильхамом Алиевым, рядом азербайджанских министров и лидерами еврейской общины.

Отмечается, что 8 мая — очень символичный день — в этот день в 1992 году погиб в бою, защищая город Шушу, еврейский Национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов. Нетаньяху посетит его могилу на Аллее шехидов в Баку.

Нетаньяху проведет выходные в Баку и покинет страну 11 мая.