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Посол КНР: Дипломатия глав государств является компасом и восходящей звездой развития китайско-азербайджанских отношений

First News Media15:15 - Сегодня
Посол КНР: Дипломатия глав государств является компасом и восходящей звездой развития китайско-азербайджанских отношений

По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина, с 22 до 24 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Китай с государственным визитом.

Как новый посол Китая в Баку, который вступил в должность совсем недавно, я имею честь быть свидетелем этого важного исторического момента в обменах мнениями между главами государств двух стран и выведения двусторонних отношений на новый уровень. Участвуя в этом визите на протяжении всего процесса, я больше всего ощущаю, что дипломатия глав государств является компасом и восходящей звездой для развития китайско-азербайджанских отношений.

Об этом заявила новоназначенный посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга 28 апреля в Баку.

«Президент Ильхам Алиев посетил Китай уже 7 раз и с Председателем КНР Си Цзиньпином проведены свыше 10 встреч. Главы двух государств установили хорошие рабочие отношения и укрепили глубокую личную дружбу. Именно под стратегическим руководством глав двух государств китайско-азербайджанские связи вышли на самый высокий уровень в истории, задавая образец равного отношения друг к другу и дружественного сотрудничества между большими и малыми странами», - сказала Лу Мэй.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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