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В суде представлено признание Сержа Саргсяна: Роберт Кочарян и сам участвовал в Шушинской операции

First News Media15:20 - Сегодня
В суде представлено признание Сержа Саргсяна: Роберт Кочарян и сам участвовал в Шушинской операции

На продолжившемся в Бакинском военном суде в понедельник судебном процессе был изучен видеоматериал с высказываниями бывшего президента Армении Сержа Саргсяна относительно оккупации Шушинского района армянскими вооруженными силами.

С.Саргсян заявил, что Шушинская операция представляла особую значимость: «Значение этой операции было настолько велико, что в ней участвовал и сам Роберт Кочарян».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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