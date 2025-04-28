Лу Мэй: За последние девять месяцев обе стороны последовательно реализовали консенсус, достигнутый главами государств

В июле прошлого года главы Китая и Азербайджана встретились в ходе саммита ШОС в Астане и объявили о стратегическом партнерстве между двумя странами. За последние девять месяцев обе стороны последовательно реализовали консенсус, достигнутый главами двух государств, глубоко изучили потенциал сотрудничества, постоянно обогащали содержание взаимодействия и достигли ряда замечательных результатов.

Об этом сказала новоназначенный посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга 28 апреля в Баку.

«Обмены на высоком уровне между двумя сторонами были тесными, число делегаций, посещающих друг друга, удвоилось, а объем двусторонней торговли достиг нового исторического максимума, причем Китай стал крупнейшим источником импорта для Азербайджана. Именно на основе этих плодотворных результатов лидеры двух государств приняли решение вывести двусторонние отношения на уровень всестороннего стратегического партнерства, а также открыв новую главу для сотрудничества в различных областях», - добавила Лу Мэй.

Источник: АЗЕРТАДЖ